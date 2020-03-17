Італійські клуби хочуть залишити футболістів без зарплати - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Клуби італійських Серії A і Серії B планують заморозити зарплати гравців. Про це у себе в Twitter написав журналіст Ніколо Шира, передає УНН.
За словами журналіста, італійські ФК хочуть прийняти таке рішення, щоб скоротити збитки від припинення сезону через пандемію коронавирусної інфекції COVID-19.
У свою чергу, профспілка футболістів Італії виступає проти цієї ідеї і хоче, щоб гравці отримували виплати в повному обсязі протягом усього сезону.
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Як писав УНН, економічні проблеми можуть спіткати і українські ФК. Такий прогноз озвучив Андрій Смолій. Він також не виключив, що що дефолт може бути оголошений олігархами в своїх клубах для того, щоб "не платити за борговими зобов'язаннями", в тому числі, і футболістам.