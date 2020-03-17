Пандемія коронавірусу: в Баварії футболістів закликали відмовитися від зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Зіркам футболу слід відмовитися від мільйонних гонорарів, щоб допомогти своїм клубам в кризовій ситуації, викликаній пандемією коронавіруса. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, передає УНН з посиланням на idowa.de.
Зьодер зазначив, що багато футболістів в Німеччині отримують дуже високі зарплати, тому зіркам футболу на час слід відмовитися від грошей з метою надати економічну допомогу клубам, за які вони виступають.
"Так що, можливо, ідея полягає в тому, щоб кожен вніс свій внесок, з метою подолати кризи", - сказав він.
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Прем'єр-міністр Баварії також зазначив, що "забезпечення виживання професійних футбольних клубів не є сьогодні найважливішим і невідкладним завданням".
Як писав УНН, італійські клуби теж хочуть залишити футболістів без зарплати.
На думку окремих експертів, українські футбольні клуби теж можуть стати "жертвами" коронавірусу і дефолту.
На тлі світової фінансової кризи і пандемії, наші олігархи можуть просто перестати дотувати свої ФК, вважає Андрій Смолій.