Пандемия коронавируса: УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102436 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105297 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107283 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106098 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115079 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101284 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105642 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106722 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131628 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130475 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19

Пандемия коронавируса: УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28681 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня в резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоялось заседание Священного синода Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, пишет УНН.

“Сегодня, перед лицом инфекционной угрозы, христианам следует избегать паники, потому что она является проявлением маловерие... Церковь призывает своих верных не игнорировать общепринятых норм гигиены и выполнять рекомендации врачей. В случае появления признаков, похожих на инфекционное заболевание, следует оставаться дома, а в случае ухудшения здоровья — обязательно обращаться к врачам”, — указали в УПЦ МП.

“Пастырская опека больных в домашних условиях должна предоставляться с учетом медицинских требований. Настоятелям храмов и монастырей нужно тщательно следить, чтобы чтимые иконы, к которым прикладываются верные, постоянно протирались с дезинфицирующим раствором. После принятия верными Святого Причастия, запивки следует подавать в одноразовой посуде. Также следует с особым вниманием следить за чистотой храмовых помещений, чаще проводить проветривание и влажную уборку”, — отметили в сообщении.

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В УПЦ МП приняли также решение: “Принимая во внимание установленные государством ограничения по количеству лиц, которые могут присутствовать во время совершения богослужения (по состоянию на сегодня это 10 человек), считается допустимым, в случае необходимости, Таинства Исповеди и Причастия проводить в течение всего дня . В таком случае храм должен быть постоянно открытым, чтобы верующие могли посещать его небольшими группами. В случае если в храме присутствует большее количество верующих, чем это допустимо, богослужение может проводиться на церковном дворе под открытым небом. При этом, присутствующие смогут располагаться на таком расстоянии друг к другу, как это предусмотрено действующими санитарно-эпидемиологическими нормами”.

Добавим, ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19.

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