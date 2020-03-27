Пандемия коронавируса: в Москве зафиксировали четвертую смерть от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Москве умерла 56-летняя женщина, у которой была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, отмечает УНН со ссылкой на Департамент здравоохранения российской столицы и профильные каналы в Telegram.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве отметили, что при поступлении в больницу у женщины была диагностирована левосторонняя пневмония. У нее не было одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.
“Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой”, — отметили в штабе.
Таким образом, количество умерших от болезни в России достигло четырех человек. Все летальные случаи зафиксированы в Москве.
Всего в России коронавирусной инфекцией заразились 1036 человек в 56 регионах, 703 из них — в Москве. 45 больных уже выздоровели. За 26 марта зафиксировали 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 16 регионах.