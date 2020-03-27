Пандемія коронавірусу: у Москві зафіксували четверту смерть від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Москві померла 56-річна жінка, у якої була діагностована коронавірусна інфекція COVID-19, зазначає УНН з посиланням на Департамент охорони здоров’я російської столиці та профільні канали у Telegram.
В оперативному штабі по боротьбі з коронавірусом в Москві відзначили, що при надходженні до лікарні у жінки була діагностована лівостороння пневмонія. У неї не було однієї легені після перенесеного онкологічного захворювання.
“Хвора померла при наростаючих явищах поліорганної недостатності, в тому числі дихальної та серцево-судинної”, — зазначили у штабі.
Таким чином, кількість померлих від хвороби в Росії досягла чотирьох осіб. Всі летальні випадки зафіксовані в Москві.
Всього в Росії коронавірусною інфекцією заразилися 1036 осіб в 56 регіонах, 703 з них — в Москві. 45 хворих вже видужали. За 26 березня зафіксували 196 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 16 регіонах.