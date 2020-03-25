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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74861 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88207 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100185 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98019 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107044 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пандемия коронавируса: теннисист Федерер и футболист Месси сделали пожертвование

Пандемия коронавируса: теннисист Федерер и футболист Месси сделали пожертвование

Киев  •  УНН

 • 14600 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Ведущие спортсмены мира присоединились к борьбе с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Теннисист Роджер Федерер объявил о пожертвовании одного млн. швейцарских франков наиболее уязвимым семьям в Швейцарии, чтобы помочь им справиться с проблемой пандемии COVID-19.

Швейцарец признался, что его вклад “только начало” и надеется, что другие смогут присоединиться к поддержке большого числа малообеспеченных семей.

“Это тяжелые времена для всех, и никто не должен оставаться позади. Мы с Мирко (жена Роджера — ред.) решили пожертвовать миллион швейцарских франков для наиболее уязвимых семей в Швейцарии. Наш вклад — это только начало. Мы надеемся, что другие могут присоединиться к поддержке большего количества малообеспеченных семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Оставайтесь здоровыми!”, — подчеркнул теннисист.

Отметим, что благотворительность в размере одного млн. евро выделил и лидер ФК “Барселона” Лионель Месси для больницы в Каталонии, а также ряда пожертвований аргентинским клиникам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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