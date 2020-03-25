Пандемия коронавируса: теннисист Федерер и футболист Месси сделали пожертвование
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Ведущие спортсмены мира присоединились к борьбе с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Теннисист Роджер Федерер объявил о пожертвовании одного млн. швейцарских франков наиболее уязвимым семьям в Швейцарии, чтобы помочь им справиться с проблемой пандемии COVID-19.
Швейцарец признался, что его вклад “только начало” и надеется, что другие смогут присоединиться к поддержке большого числа малообеспеченных семей.
“Это тяжелые времена для всех, и никто не должен оставаться позади. Мы с Мирко (жена Роджера — ред.) решили пожертвовать миллион швейцарских франков для наиболее уязвимых семей в Швейцарии. Наш вклад — это только начало. Мы надеемся, что другие могут присоединиться к поддержке большего количества малообеспеченных семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Оставайтесь здоровыми!”, — подчеркнул теннисист.
Отметим, что благотворительность в размере одного млн. евро выделил и лидер ФК “Барселона” Лионель Месси для больницы в Каталонии, а также ряда пожертвований аргентинским клиникам.