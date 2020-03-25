Пандемія коронавірусу: тенісист Федерер та футболіст Мессі зробили пожертву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Провідні спортсмени світу приєдналися до боротьби із пандемією коронавірусом, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Тенісист Роджер Федерер оголосив про пожертвування одного млн. швейцарських франків найбільш уразливим родинам у Швейцарії, щоб допомогти їм впоратися з проблемою пандемії COVID-19.
Швейцарець зізнався, що його вклад “тільки початок” і сподівається, що інші зможуть приєднатися до підтримки більшого числа малозабезпечених сімей.
“Це важкі часи для всіх, і ніхто не повинен залишатися позаду. Ми з Мірко (жінка Роджера — ред.) вирішили пожертвувати мільйон швейцарських франків для найбільш вразливих сімей в Швейцарії. Наш внесок — це тільки початок. Ми сподіваємося, що інші можуть приєднатися до підтримки більшої кількості малозабезпечених сімей. Разом ми зможемо подолати цю кризу. Залишайтесь здоровими!”, — наголосив тенісист.
Крім того відзначимо й благодійність в розмірі одного млн. євро лідера ФК “Барселона” Ліонеля Мессі для лікарні в Каталонії, а також ряду пожертв аргентинським клінікам.