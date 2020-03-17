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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102356 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 16:07 • 107228 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19

Пандемия коронавируса: ПЦУ опубликовала установки духовенству на время эпидемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 27995 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Синод Православной церкви Украины опубликовал решение о установок духовенству ПЦУ во времена распространения и вспышки COVID-19, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

“В непростые времена распространения опасной болезни, должны действовать совместно и слаженно ради скорейшего преодоления угрозы человеческому здоровью. В связи с этим сегодня Священный Синод Православной Церкви Украины принял универсальные практические наставления для епископата, духовенства и верующих. Это перечень временных рекомендаций на время карантинных мероприятий”, — указали в ПЦУ.

  • Учитывать и выполнять законные предписания, распоряжения и карантинные ограничения, которые внедряются государством, органами местного самоуправления и органами здравоохранения, не допускать как игнорирование реальной опасности, так и проявлений паники.
  • Воспринимать вызванные распространением болезни изменения и ограничения как аскетический подвиг воздержания и самоограничения от общения (затвора), сущность которых совпадает с целями и практикой поста, помня слова Спасителя: “Когда молишься, войди в комнату твоей и, закрыв дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.
  • Как временная крайняя мера, проявляя заботу о верующих, в зависимости от ограничений, которые вводятся органами государственной власти и местного самоуправления, в частности на передвижение и работу общественного транспорта, ограничений по возможного количества одновременного собрание определенного количества человек (на 17.03.2020 г.. — не более 10 человек) — прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более чем ограниченное число лиц.

Божественные литургии проводить в присутствии определенного ограничением количества лиц, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве через средства видеотрансляции. Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня, при соблюдении условий приготовления. Пастырям в каждом конкретном случае проявлять должную рассудительность.

  • В течение дня храмы должны быть открытыми для личного посещения и молитвы, общения со священнослужителями при соблюдении общих правил. Усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь.
  • На время пандемии достаточным проявлением уважения к святыням (Креста, икон, святых мощей) является поклонение/поклон перед ними, без целования; указано также применяется к личным приветствий и проявления уважения между членами Церкви, в частности между священнослужителями и мирянами при подаче благословение. При подаче благословение крестом — достаточно совершить осенения ним, без целования.
  • Временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения, не организовывать паломничества.
  • Как временная крайняя мера разрешается осуществлять прочесть верных Тела и Крови Христовых таким же образом, как это осуществляется священнослужителями во время Литургии Преждеосвященных Даров, а именно: приготовленные дольки Тела, на которые лжицей положены часть крови (как это делается при приготовлении запасных Даров) подавать с дискоса в руки (или лжицею не прикасаясь уст) причастнику. При этом следует внимательно разъяснить обязанность причастников тщательно употребить Дары. Для обтирания губ использовать одноразовые салфетки, которые потом сжечь в чистом месте. Использовать для запивки после принятия Причастия одноразовую посуду или потреблять только антидор.

Церковь неизменно сохраняет особое отношение к Евхаристии, причастию Тела и Крови Христовых, как к Таинству, что подается “во исцеление души и тела”, а не как к потреблению пищи. Использование для причастия мирян того же способа, и для священнослужителей, продиктовано заботой о немощных в вере и о том, чтобы Таинство и Церковь не подвергались безосновательной позоре от внешних.

  • Позволить подавать Причастие запасными Дарами всем, кто обращается об этом, в любое время, как это делается в отношении больных и в смертельной опасности.
  • При осуществлении Таинства Исповеди, заботясь о ближних и чтобы не давать повода для искушения, максимально придерживаться общих правил “социальной дистанции” и вышеизложенных установок и допускать практику общей исповеди.
  • Учитывая введены ограничения на возможность одновременных собраний, не проводить общих Соборований, но подавать это Таинство индивидуально особенно нуждающимся в соответствии с его смыслом и традиции.
  • Таинство Крещения и чин погребения осуществлять с соблюдением общих ограничений относительно числа присутствующих.
  • При наличии возможности и погодных условий разрешается совершения богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и “социальной дистанции”.

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