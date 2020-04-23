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Пандемия коронавируса: на фоне высоких показателей выздоровления от COVID-19 в Испании - число жертв возросло до 22 157 человек

Пандемия коронавируса: на фоне высоких показателей выздоровления от COVID-19 в Испании - число жертв возросло до 22 157 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 440 человек, в общем погибли более 22 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.

Общее количество инфицированных коронавируса, уже достигла более 213 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 4 635 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 22 157 человек (в том числе за сутки — 440, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 89 250 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (60,4 тысяч человек) и Каталония (44,8 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (118 случаев) и Мелилья (106 случаев).

Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, выздоровели, составило 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.

“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанским гражданам за соблюдение мер ограничения.

Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 23 апреля:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 23 de abril:

Confirmados 213.024
Fallecidos 22.157
Curados 89.250

Información por CC.AA .: https://t.co/XOvArAaeZ5

Más info en⤵ https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/gpZuPStFiv

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 23, 2020

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:

Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде, 31 марта 2020 года:

Ситуация в Мадриде, 18 апреля 2020 года:

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