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Пандемія коронавірусу: на фоні високих показників одужання від COVID-19 в Іспанії - кількість жертв зросла до 22 157 осіб

Пандемія коронавірусу: на фоні високих показників одужання від COVID-19 в Іспанії - кількість жертв зросла до 22 157 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 440 осіб, загалом загинули понад 22 тисячі осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом, вже сягнула більше 213 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 4 635 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 22 157 людей (в тому числі за добу — 440, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 89 250 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (60,4 тисяч осіб) і Каталонія (44,8 тисячі). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (118 випадків) і Мелілья (106 випадків).

Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.

“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 23 квітня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 23 de abril:

Confirmados 213.024
Fallecidos 22.157
Curados 89.250

Información por CC.AA.:https://t.co/XOvArAaeZ5

Más info en⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/gpZuPStFiv

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 23, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді, 31 березня 2020 року:

Ситуація у Мадриді, 18 квітня 2020 року:

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