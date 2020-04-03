Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 4100 человек, 34 человека - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За последние сутки в России количество зараженных вирусом COVID-19 выросла на 601 человека, общее количество составило 4 149 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавируса, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Общее количество зараженных достигло 4 149. Накануне прирост составил 771 человек, днем ранее — 440.
За сутки умерли четыре человека (всего 34). Выздоровели 46 человек (всего 281).
“За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 4 149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. За сутки выздоровело 46 человек: Москва — 28, Самарская область — 5, Республика Татарстан — 4, Республика Башкортостан — 4, Пермский край — 2, ХМАО-Югра — 2, Ульяновская область — 1. Также за сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая”, — указано в сообщении штаба.
Статистика инфицированных COVID-19
Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь: