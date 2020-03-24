Пандемия коронавируса: футболисты "Боруссии" отказались от части зарплат

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74222 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87613 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100076 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97471 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106894 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92892 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103665 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106159 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131166 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130363 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Пандемия коронавируса: футболисты "Боруссии" отказались от части зарплат

Пандемия коронавируса: футболисты "Боруссии" отказались от части зарплат

Киев  •  УНН

 • 12871 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на встречу клуба и согласились на снижение зарплаты на время приостановки чемпионата Германии из-за коронавируса. Информирует УНН со ссылкой на Bild.

Шаг игроков и руководства “шмелей” призван для того чтобы сохранить работу примерно 850 работникам “Боруссии” из-за отмены баталий Бундеслиги.

Примечательно, что после 25 туров дортмундцы занимают в таблице соревнований второе место, отставая от “Баварии” на 4 балла.

Как сообщал УНН, “Боруссия” не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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