Пандемия коронавируса: футболисты "Боруссии" отказались от части зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Футболисты дортмундской "Боруссии" пошли на встречу клуба и согласились на снижение зарплаты на время приостановки чемпионата Германии из-за коронавируса. Информирует УНН со ссылкой на Bild.
Шаг игроков и руководства “шмелей” призван для того чтобы сохранить работу примерно 850 работникам “Боруссии” из-за отмены баталий Бундеслиги.
Примечательно, что после 25 туров дортмундцы занимают в таблице соревнований второе место, отставая от “Баварии” на 4 балла.
Как сообщал УНН, “Боруссия” не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.