Пандемія коронавірусу: футболісти "Боруссії" відмовились від частини зарплат

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Футболісти дортмундської “Боруссії” пішли на зустріч клубу і погодилися на зниження зарплати на час призупинення чемпіонату Німеччини через коронавірус. Інформує УНН з посиланням на Bild.

Крок гравців та керівництва “джмелів” покликаний задля того аби зберегти роботу приблизно 850 працівникам “Боруссії” через відміну баталій Бундесліги.

Примітно, що після 25 турів дортмундці обіймають в таблиці змагань друге місце, відстаючи від “Баварії” на 4 бали.

Як повідомляв УНН, “Боруссія” не змогла пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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