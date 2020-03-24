Пандемія коронавірусу: футболісти "Боруссії" відмовились від частини зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Футболісти дортмундської “Боруссії” пішли на зустріч клубу і погодилися на зниження зарплати на час призупинення чемпіонату Німеччини через коронавірус. Інформує УНН з посиланням на Bild.
Крок гравців та керівництва “джмелів” покликаний задля того аби зберегти роботу приблизно 850 працівникам “Боруссії” через відміну баталій Бундесліги.
Примітно, що після 25 турів дортмундці обіймають в таблиці змагань друге місце, відстаючи від “Баварії” на 4 бали.
Як повідомляв УНН, “Боруссія” не змогла пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.