Пандемия коронавируса Госдума и Совет Федерации позволили правительству объявлять чрезвычайную ситуацию по всей России
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Совет Федерации РФ на внеочередном заседании 31 марта приняла закон, позволяющий правительству вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории России, отмечает УНН.
Ранее во вторник этот законопроект о расширении полномочий кабинета министров в связи с пандемией коронавируса сразу в трех чтениях приняла Госдума РФ.
Документ вступит в силу после подписания президентом России.
Закон наделяет Кабинет Министров правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны или в ее части. Список причин для введения ЧС дополнен новым пунктом — распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Также закон дает правительству право устанавливать обязательные правила поведения при режимах повышенной готовности и ЧС. Кроме того, в условиях ЧС правительство сможет ограничить торговлю определенными медицинскими изделиями и ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Органы управления в России функционируют в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Два последних режима раньше могла объявлять только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС.
Добавим, согласно официальным данным, в России выявлено 2 337 случаев заражения COVID-19. 17 человек умерли.