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Пандемия коронавируса Госдума и Совет Федерации позволили правительству объявлять чрезвычайную ситуацию по всей России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Совет Федерации РФ на внеочередном заседании 31 марта приняла закон, позволяющий правительству вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории России, отмечает УНН.

Ранее во вторник этот законопроект о расширении полномочий кабинета министров в связи с пандемией коронавируса сразу в трех чтениях приняла Госдума РФ.

Документ вступит в силу после подписания президентом России.

Закон наделяет Кабинет Министров правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны или в ее части. Список причин для введения ЧС дополнен новым пунктом — распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также закон дает правительству право устанавливать обязательные правила поведения при режимах повышенной готовности и ЧС. Кроме того, в условиях ЧС правительство сможет ограничить торговлю определенными медицинскими изделиями и ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Органы управления в России функционируют в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Два последних режима раньше могла объявлять только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС.

Добавим, согласно официальным данным, в России выявлено 2 337 случаев заражения COVID-19. 17 человек умерли.

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