Пандемія коронавірусу: Держдума та Рада Федерації дозволили уряду оголошувати надзвичайну ситуацію по всій Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рада Федерації РФ на позачерговому засіданні 31 березня схвалила закон, що дозволяє уряду вводити режими підвищеної готовності або надзвичайної ситуації на території Росії, зазначає УНН.
Раніше у вівторок цей законопроект про розширення повноважень кабінету міністрів у зв’язку з пандемією коронавірусу відразу в трьох читаннях прийняла Держдума РФ.
Документ набуде чинності після підписання президентом Росії.
Закон наділяє Кабінет Міністрів правом вводити режим підвищеної готовності або надзвичайної ситуації (НС) на всій території країни або в її частині. Список причин для введення НС доповнено новим пунктом — поширення захворювання, що становить небезпеку для оточуючих.
Також закон дає уряду право встановлювати обов’язкові правила поведінки при режимах підвищеної готовності та НС. Крім того, в умовах НС уряд зможе обмежити торгівлю певними медичними виробами та ввести мораторій на порушення справ про банкрутство.
Органи управління в Росії функціонують в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації. Два останніх режими раніше могла оголошувати тільки урядова комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій під керівництвом глави МНС.
Додамо, згідно з офіційними даними, в Росії виявлено 2 337 випадків зараження COVID-19. 17 осіб померли.