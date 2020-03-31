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Пандемія коронавірусу: Держдума та Рада Федерації дозволили уряду оголошувати надзвичайну ситуацію по всій Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Рада Федерації РФ на позачерговому засіданні 31 березня схвалила закон, що дозволяє уряду вводити режими підвищеної готовності або надзвичайної ситуації на території Росії, зазначає УНН.

Раніше у вівторок цей законопроект про розширення повноважень кабінету міністрів у зв’язку з пандемією коронавірусу відразу в трьох читаннях прийняла Держдума РФ.

Документ набуде чинності після підписання президентом Росії.

Закон наділяє Кабінет Міністрів правом вводити режим підвищеної готовності або надзвичайної ситуації (НС) на всій території країни або в її частині. Список причин для введення НС доповнено новим пунктом — поширення захворювання, що становить небезпеку для оточуючих.

Також закон дає уряду право встановлювати обов’язкові правила поведінки при режимах підвищеної готовності та НС. Крім того, в умовах НС уряд зможе обмежити торгівлю певними медичними виробами та ввести мораторій на порушення справ про банкрутство.

Органи управління в Росії функціонують в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації. Два останніх режими раніше могла оголошувати тільки урядова комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій під керівництвом глави МНС.

Додамо, згідно з офіційними даними, в Росії виявлено 2 337 випадків зараження COVID-19. 17 осіб померли.

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