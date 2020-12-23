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Пандемия: COVID-19 заразился каждый сотый житель Земли, уже в 16 странах более миллиона случаев болезни

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всему миру достигло более 78 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса и уже в 16 странах количество случаев заболевания превысило отметку 1 млн человек на страну, передает УНН.

Пандемия: COVID-19 заразился каждый сотый житель Земли, уже в 16 странах более миллиона случаев болезни

Таким образом, носителями вируса стали более одного процента населения Земли. Фонд ООН в области народонаселения оценивает нынешнюю численность населения Земли в 7,795 миллиарда человек.

Лидером по числу заражений среди всех стран мира остаются США (18,2 миллиона выявленных случаев COVID-19). В первую тройку также входят Индия (10 миллионов случаев) и Бразилия (7,3 миллиона случаев).

В пятерку также попали — Российская Федерация (2,9 миллиона случаев) и Франция (2,5 миллиона случаев).

В первую десятку также входят: Великобритания (2,1 миллиона), Турция (2 миллиона), Италия (1,9 миллиона), Испания (1,8 миллиона), Германия (1,5 миллиона). От инфекции по всему миру умерли 1,7 миллиона человек. Почти 44 миллиона человек выздоровели.

Также в мире уже в 16-й стране количество случаев заболевания COVID-19 превысило отметку в 1 миллион случаев: медики в Перу зарегистрировали 3 604 случая заражения коронавирусом за последние сутки, общее число инфицированных в республике превысило 1 млн, как сообщает минздрав страны.

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