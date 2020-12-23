Пандемія: COVID-19 інфікувався кожен сотий житель Землі, вже у 16 країнах понад мільйон випадків хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Кількість зареєстрованих випадків захворювання коронавірусною інфекцією по всьому світу досягло більше 78 мільйонів, свідчать дані Університету Джонса Хопкінса і вже в 16 країнах кількість випадків захворювання перевищило позначку 1 млн осіб на країну, передає УНН.
Таким чином, носіями вірусу стали більше одного відсотка населення Землі. Фонд ООН в області народонаселення оцінює нинішню чисельність населення Землі в 7,795 мільярда людей.
Лідером за кількістю заражень серед всіх країн світу залишаються США (18,2 мільйона виявлених випадків COVID-19). До першої трійки також входять Індія (10 мільйонів випадків) і Бразилія (7,3 мільйона випадків).
У п’ятірку також потрапили — Російська Федерація (2,9 мільйона випадків) і Франція (2,5 мільйона випадків).
В першу десятку також входять: Велика Британія (2,1 мільйона), Туреччина (2 мільйони), Італія (1,9 мільйона), Іспанія (1,8 мільйона), Німеччина (1,5 мільйона). Від інфекції по всьому світу померли 1,7 мільйона осіб. Майже 44 мільйони осіб одужали.
Також в світі вже у 16-й країні кількість випадків захворювання COVID-19 перевищила позначку в 1 мільйон випадків: медики в Перу зареєстрували 3 604 випадки зараження коронавірусом за останню добу, загальна кількість інфікованих в республіці перевищила 1 млн, як повідомляє міністерство охорони здоров’я країни.