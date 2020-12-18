Пандемия: Азербайджан закроет наземную границу с Россией до весны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Азербайджан закроет сухопутную границу с Россией для перехода граждан до 1 марта 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусом в обеих странах. Об этом в пятницу сообщили федеральному агентству ТАСС в посольстве республики в Москве, пишет УНН.
“В связи с резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане, а также введением внутри нашей страны строгих карантинных мер, сухопутная государственная граница между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой для перехода граждан будет закрыта до 1 марта 2021 года”, — указали в диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что “транспортное сообщение между РФ и Азербайджаном продолжается в полном объеме и в обычном режиме”. “Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации временно приостановлен пешеходный переход граждан”, — пояснили в диппредставительстве.
Общее число заразившихся в Азербайджане с начала пандемии в настоящее время составляет 195 422 человека. На фоне ухудшения эпидемической ситуации кабинет министров продлил действующий в стране особый карантинный режим до 31 января следующего года, с 14 декабря по 18 января на всей территории республики будет действовать ужесточенный карантинный режим: закроются рестораны, кафе и торговые объекты, за исключением продовольственных магазинов и аптек, люди смогут покидать дома только по специальным СМС-разрешениям, ограничен въезд в 17 крупных городов и районов, включая Баку.
Согласно статистике ВОЗ — в Азербайджане 187 336 случаев заболевания, 2 050 человек погибли.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 791 220 случаев заражения, выздоровели 2 228 633 человека, умерли 49 762. Отметим, что российские данные учитывают статистику с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.
Согласно статистике ВОЗ — в РФ 2 762 668 случаев заболевания, 49 151 человек погибли.