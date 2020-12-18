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Пандемія: Азербайджан закриє наземний кордон з Росією до весни

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Азербайджан закриє сухопутний кордон з Росією для переходу громадян до 1 березня 2021 року через зростання інфікованих коронавірусом в обох країнах. Про це в п’ятницю повідомили федеральному агентству ТАСС в посольстві республіки в Москві, пише УНН.

Пандемія: Азербайджан закриє наземний кордон з Росією до весни

“У зв’язку з різким зростанням кількості людей, що заразилися коронавірусом як в Росії, так і в Азербайджані, а також введенням всередині нашої країни суворих карантинних заходів, сухопутний державний кордон між Російською Федерацією (Республіка Дагестан) і Азербайджанською Республікою для переходу громадян буде закрито до 1 березня 2021 року”, — вказали в диппредставництві.

У посольстві підкреслили, що “транспортне сполучення між РФ і Азербайджаном триває в повному обсязі і в звичайному режимі”. “Через епідеміологічну ситуацію, що склалася, тимчасово призупинено пішохідний перехід громадян”, — пояснили в диппредставництві.

Загальна кількість заражених в Азербайджані з початку пандемії в даний час складає 195 422 особи. На фоні погіршення епідемічної ситуації кабінет міністрів продовжив діючий в країні особливий карантинний режим до 31 січня наступного року, з 14 грудня по 18 січня на всій території республіки буде діяти посилений карантинний режим: закриються ресторани, кафе і торговельні об’єкти, за винятком продовольчих магазинів і аптек, люди зможуть залишати будинки тільки за спеціальними СМС-дозволами, обмежений в’їзд в 17 великих міст і районів, включаючи Баку.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Азербайджані 187 336 випадків захворювання, 2 050 осіб загинули.

У Росії, за даними федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом, зареєстровано 2 791 220 випадків зараження, одужали 2 228 633 особи, померли 49 762. Відзначимо, що російські дані враховують статистику з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в РФ 2 762 668 випадків захворювання, 49 151 осіб загинули.

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