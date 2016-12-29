Памятный знак в честь шахтеров установят в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Памятный знак в честь шахтеров Ингульской шахты установят в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Согласно информации, вчера вечером исполнительный комитет городского совета Кропивницкого позволил городской организации "Союз инвалидов труда Ингульского рудоуправление" и Совету ветеранов Ингульской шахты установить памятный знак в честь работников Ингульской шахты государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" на углу улицы Куропятникова и переулка Фортечного областного центра.
Согласно принятому решению, указанная городская организация совместно с Советом ветеранов Ингульской шахты определены балансодержателеми памятного знака и им рекомендуется содержать знак в надлежащем состоянии, своевременно проводить ремонт, защищать от повреждения, разрушения или уничтожения.