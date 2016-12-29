Пам’ятний знак на честь шахтарів встановлять у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Пам’ятний знак на честь шахтарів Інгульської шахти встановлять у Кропивницькому. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, вчора ввечері виконавчий комітет міської ради Кропивницького дозволив міській організації “Спілка інвалідів праці Інгульського рудоуправління” та Раді ветеранів Інгульської шахти встановити пам’ятний знак на честь працівників Інгульської шахти державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” на розі вулиці Куроп’ятникова та провулка Фортечного обласного центру.
Відповідно до прийнятого рішення, зазначена міська організація спільно з Радою ветеранів Інгульської шахти визначені балансоутримувачами пам’ятного знака і їм рекомендовано утримувати знак у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення.