Памятники Ленину обнаружили в Одесской области: у Вятровича требуют демонтировать

По информации Института, им стало известно о том, что на территории 7 населенных пунктов Болградского района Одесской области остаются памятники, которые являются символами коммунистического тоталитарного режима.

Такие памятники, как говорится в сообщении, до сих пор не демонтированы в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городне, Железнодорожное, Калчевой, Новые Трояны. А также памятник Карлу Марксу в селе Городне и изображение серпа и молота в селе Голица.

"Поэтому Институт обратился к сельским головам с требованием немедленного исполнения Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики" и демонтажа указанных объектов. Также направлены письма в полицию, прокуратуру и СБУ с целью организовать привлечение к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления указанных населенных пунктов, нарушающих законодательство Украины", - отметили в Институте.

Напомним, для завершения топонимической декоммунизации осталось переименовать две области, один район и 9 населенных пунктов.