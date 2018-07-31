Пам’ятники Леніну виявили на Одещині: у В'ятровича вимагають демонтувати
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Український інститут національної пам’яті вимагає демонтувати у семи населених пунктах Одеської області пам’ятники Володимиру Леніну. Про це йдеться у повідомленні Інституту, передає УНН.
За інформацією Інститут, їм стало відомо про те, що на території 7 населених пунктів Болградського району на Одещині залишаються пам’ятники, які є символами комуністичного тоталітарного режиму.
Такі пам’ятники, як ідеться у повідомленні, досі не демонтовані у селах Виноградівка, Виноградне, Голиця, Городнє, Залізничне, Калчеве, Нові Трояни. А також пам’ятник Карлу Марксу в селі Городнє та зображення серпа та молота у селі Голиця.
“Тому Інститут звернувся до сільських голів з вимогою негайно виконання Закону „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки“ та демонтажу зазначених об’єктів. Також надіслано листи до поліції, прокуратури й СБУ з метою організувати притягнення до відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування зазначених населених пунктів, які порушують законодавство України”, — зазначили в Інституті.
Нагадаємо, для завершення топонімічної декомунізації залишилось перейменувати дві області, один район та 9 населених пунктів.