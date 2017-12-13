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Пальмовое масло обесценивает молоко - парламентарий

Пальмовое масло обесценивает молоко - парламентарий

Киев  •  УНН

 • 10117 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пальмовое масло является дешевым заменителем молока и его использование существенно бьет по фермерам. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат от “Радикальной партии” Виктор Вовк.

По его словам, “радикалы” выступают за запрет использования пальмового масла в молочном производстве и настаивают как можно скорее внести соответствующий законопроект в сессионный зал ВР.

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“Для поддержки указанной инициативы есть две причины: экономическая и медицинская. Экономическая причина заключается в том, что пальмовое масло — дешевый заменитель молока. И, в результате, это бьет по нашим производителям молока, по нашему селу, поскольку снижает цену на молоко и спрос. Это приводит к тому, что в селах фактически скоро коров не будет. Часть того рынка, куда должно попадать молоко, занята сейчас этим продуктом (пальмовым маслом, — ред).

Вторая причина — медицинская, связана со здоровьем наших граждан. Надо использовать молоко, а не пальмовое масло, потому что употребление его в больших количествах негативно сказывается на здоровье наших соотечественников”, — сказал В.Вовк.

Напомним, ВРУ зарегистрирован законопроект № 3871, предусматривающий запрет на использование пальмового масла в молочных продуктах.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, за два года украинцы практически вдвое увеличили потребление “пальмы”.

Поэтому политик призвал парламент не затягивать с рассмотрением законопроекта о введении ограничений на применение пальмового масла в пищевой промышленности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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