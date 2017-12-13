Пальмова олія знецінює молоко - парламентар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Пальмова олія є дешевим замінником молока і її використання суттєво б’є по фермерам. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат від “Радикальної партії” Віктор Вовк.
За його словами, “радикали” виступають за заборону використання пальмової олії у молочному виробництві та наполягають якнайшвидше внести відповідний законопроект до сесійної зали ВР.
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“Для підтримки вказаної ініціативи є дві причини: економічна і медична. Економічна причина полягає у тому, що пальмова олія — дешевий замінник молока. І, в результаті, це б’є по нашим виробникам молока, по нашому селу, оскільки знижує ціну на молоко і попит. Це призводить до того, що в селах, фактично, скоро корів не буде. Частина того ринку, куди має потрапляти молоко, зайнята зараз цим продуктом (пальмовою олією, — ред).
Друга причина — медична, пов’язана із здоров’ям наших громадян. Треба використовувати молоко, а не пальмову олію, бо вживання її у великих кількостях негативно позначається на здоров’ї наших співвітчизників”, — сказав В.Вовк.
Нагадаємо, ВРУ зареєстровано законопроект № 3871, що передбачає заборону на використання пальмової олії у молочних продуктах.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, за два роки українці практично вдвічі збільшили споживання “пальми”.
Тому політик закликав парламент не зволікати із розглядом законопроекту про запровадження обмежень на застосування пальмової олії у харчовій промисловості.