Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа в войне с Ираном
Киев • УНН
Палата представителей США одобрила резолюцию о прекращении войны в Иране без согласия Конгресса. Четыре республиканца поддержали демократов, голосование завершилось со счетом 214 против 208.
Палата представителей США проголосовала за прекращение войны президента Дональда Трампа в Иране без одобрения Конгресса, что стало очередным выражением несогласия законодателей с действиями президента в отношении конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.
Четыре республиканца проголосовали вместе с демократами за эту меру, внесенную членом Палаты представителей от Демократической партии Прамилой Джаяпал. Голосование завершилось со счетом 214 против 208.
Что будет дальше
По информации СМИ, ожидается, что Сенат США вскоре проголосует за аналогичную меру. Но даже если она будет принята Сенатом, это не заставит администрацию прекратить войну. Совместные резолюции, которые не передаются президенту для подписания или вето, не имеют силы закона.
В целом: Резолюция Палаты представителей все же является значительным осуждением.
Голосование происходит на фоне эскалации возобновившегося конфликта после недавнего прекращения огня. Это уже второй случай, когда Палата представителей голосует за ограничение возможности президента продолжать войну, но первый после того, как меморандум о взаимопонимании между США и Ираном провалился. Демократы неоднократно добивались голосования по ограничению военных полномочий Трампа как в Палате представителей, так и в Сенате, но кампания постепенно набирает все большую поддержку среди республиканцев, что свидетельствует о растущем недовольстве внутри партии конфликтом. Это голосование вновь привлекает внимание к конфликту на Капитолийском холме.
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