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Пакистан одобрил соглашение об импорте 300 тысяч тонн пшеницы из рф

Пакистан одобрил соглашение об импорте 300 тысяч тонн пшеницы из рф

Киев • УНН

 • 193430 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правительство Пакистана одобрило соглашение стоимостью почти 112 миллионов долларов США по импорту 300 000 тонн пшеницы из россии, чтобы покрыть дефицит в стране после наводнений. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Aljazeera.

Детали

Согласно договору, пшеницу будет поставлять российская государственная корпорация "Продинторг". Последний раз Пакистан импортировал пшеницу из россии в июле 2020 года в рамках другого межправительственного соглашения на миллион тонн зерновых. Торговая корпорация Пакистана заявила, что на эту госкорпорацию не распространяются санкции, введенные западными странами после полномасштабного вторжения рф в Украину.

В Исламабаде поставили цель - произвести 27 миллионов тонн пшеницы в стране в 2022 году. Но из-за ряда причин, в частности дефицита воды и реконструкции сельскохозяйственных угодий, ученые прогнозировали, что урожаи в стране сократятся на 15 процентов. Также в 2021 году произошло сильное наводнение, которое уничтожило значительные площади сельскохозяйственных угодий в провинциях Синд и Белуджистан. Экономическая ситуация в Пакистане остается нестабильной, несмотря на получение миллиардов долларов финансирования от мировых финансовых учреждений за последние месяцы, пишет Aljazeera.

Сообщается, что Исламабад, заключая торговые сделки с россией, рискует попасть под санкции. Бывший премьер-министр страны Имран Хан недавно заявил, что решение об импорте пшеницы из рф связано с дефицитом зерновых в его стране. Его преемник Шехбаз Шариф встретился с российским диктатором владимиром путиным в сентябре этого года в Самарканде. Он принял приглашение в россию и публично выразил заинтересованность в усилении сотрудничества в таких областях, как продовольственная безопасность, энергетика и торговля.

Напомним

В результате масштабных наводнений в Пакистане погибли почти 1600 человек. Природное бедствие нанесло общий ущерб в более 30 миллиардов долларов. Фермеры отметили, что в стране возможен голод.

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