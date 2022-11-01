Пакистан схвалив угоду про імпорт 300 тисяч тонн пшениці з рф

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Згідно з угодою, пшеницю постачатиме російська державна корпорація "Продинторг". Востаннє Пакистан імпортував пшеницю з росії в липні 2020 року в рамках іншої міжурядової угоди на мільйон тонн зернових. Торгова корпорація Пакистану заявила, що на цю держкорпорацію не поширюються санкції, запроваджені західними країнами після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У Ісламабаді поставили ціль - виробити 27 мільйонів тонн пшениці в країні у 2022 році. Але через низку причин, зокрема дефіцит води та реконструкцію сільськогосподарських угідь, вчені прогнозували, що врожаї в країні скоротяться на 15 відсотків. Також у 2021 році сталася сильна повінь, яка знищила значні площі сільськогосподарських угідь у провінціях Сінд і Белуджистан. Економічна ситуація в Пакистані залишається нестабільною, попри отримання мільярдів доларів фінансування від світових фінансових установ за останні місяці, пише Aljazeera.

Повідомляється, що Ісламабад, укладаючи торгові угоди з росією, ризикує потрапити під санкції. Колишній прем'єр-міністр країни Імран Хан нещодавно заявив, що рішення про імпорт пшениці з рф пов'язане з дефіцитом зернових в його країні. Його наступник Шехбаз Шаріф зустрівся з російським диктатором володимиром путіним у вересні цього року в Самарканді. Він прийняв запрошення до росії та публічно висловив зацікавленість у посиленні співпраці в таких сферах, як продовольча безпека, енергетика та торгівля.

Нагадаємо

Внаслідок масштабних повеней у Пакистані загинули майже 1600 людей. Природне лихо завдало загальних збитків у понад 30 мільярдів доларів. Фермери наголосили, що в країні можливий голод.