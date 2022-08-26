Пакистан объявил чрезвычайное положение, миллионы людей пострадали от наводнения

Детали

Ежегодный муссон необходим для орошения сельскохозяйственных культур и пополнения озер и дамб на Индийском субконтиненте, но ежегодно он также приносит волну разрушения.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило в пятницу, что более 900 человек погибли в этом году, в том числе 34 человека за последние 24 часа, в результате начавшихся в июне муссонных дождей.

Чиновники говорят, что наводнения в этом году сравнимы с наводнениями 2010 года — сильнейшими за всю историю наблюдений — когда погибло более 2000 человек и почти пятая часть страны оказалась под водой.

Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия заявило, что наводнение зацепило более 4,2 миллиона человек, при этом почти 220 000 домов были разрушены, а еще полмиллиона серьезно повреждены.

Премьер-министр Шахбаз Шариф отменил запланированную поездку в Великобританию для наблюдения за реагированием на наводнение и приказал армии бросить все ресурсы на операции по оказанию помощи.

Дополнение

Пакистан занимает восьмое место в Глобальном индексе климатических рисков, составленном экологической неправительственной организацией Germanwatch из стран, которые считаются наиболее уязвимыми к экстремальным погодным явлениям, вызванными изменением климата.

Ранее в этом году большая часть страны была охвачена засухой и аномальной жарой.