Пакистан объявил чрезвычайное положение, миллионы людей пострадали от наводнения

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 3344 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 27594 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 85765 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121060 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120315 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270463 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133736 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122286 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373629 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83977 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Мрія” будет иметь инструменты противодействия буллингу и усиления безопасности детей в школах – Зеленский

8 апреля, 18:09 • 9656 просмотра

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 8784 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 10863 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 24595 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 6826 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270463 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294940 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373629 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349593 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396320 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78308 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112079 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131483 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170847 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80053 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Пакистан объявил чрезвычайное положение, миллионы людей пострадали от наводнения

Киев • УНН

 • 409752 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Сильный дождь обрушился на некоторые районы Пакистана в пятницу после того, как правительство объявило чрезвычайное положение из-за муссонного наводнения, которое затронуло более четырех миллионов человек. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Пакистан объявил чрезвычайное положение, миллионы людей пострадали от наводнения

Детали

Ежегодный муссон необходим для орошения сельскохозяйственных культур и пополнения озер и дамб на Индийском субконтиненте, но ежегодно он также приносит волну разрушения.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило в пятницу, что более 900 человек погибли в этом году, в том числе 34 человека за последние 24 часа, в результате начавшихся в июне муссонных дождей.

Чиновники говорят, что наводнения в этом году сравнимы с наводнениями 2010 года — сильнейшими за всю историю наблюдений — когда погибло более 2000 человек и почти пятая часть страны оказалась под водой.

Агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия заявило, что наводнение зацепило более 4,2 миллиона человек, при этом почти 220 000 домов были разрушены, а еще полмиллиона серьезно повреждены.

Премьер-министр Шахбаз Шариф отменил запланированную поездку в Великобританию для наблюдения за реагированием на наводнение и приказал армии бросить все ресурсы на операции по оказанию помощи.

Дополнение

Пакистан занимает восьмое место в Глобальном индексе климатических рисков, составленном экологической неправительственной организацией Germanwatch из стран, которые считаются наиболее уязвимыми к экстремальным погодным явлениям, вызванными изменением климата.

Ранее в этом году большая часть страны была охвачена засухой и аномальной жарой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26