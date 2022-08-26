Пакистан оголосив надзвичайний стан, мільйони людей постраждали від повені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сильний дощ обрушився на деякі райони Пакистану в п'ятницю після того, як уряд оголосив надзвичайний стан через мусонну повінь, яка торкнулася більше чотирьох мільйонів людей. Про це інформує Al Arabiya, передає УНН.
Деталі
Щорічний мусон необхідний для зрошення сільськогосподарських культур та поповнення озер та гребель на Індійському субконтиненті, але щороку він також приносить хвилю руйнування.
Національне агентство боротьби зі стихійними лихами заявило в п'ятницю, що понад 900 людей загинули цього року, у тому числі 34 особи за останні 24 години, внаслідок мусонних дощів, що почалися в червні.
Чиновники кажуть, що повені цього року можна порівняти з повенями 2010 року — найсильнішими за всю історію спостережень — коли загинуло понад 2000 людей і майже п'ята частина країни опинилася під водою.
Агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха заявило, що повінь зачепила понад 4,2 мільйона людей, при цьому майже 220 000 будинків було зруйновано, а ще півмільйона серйозно пошкоджено.
Прем'єр-міністр Шахбаз Шариф скасував заплановану поїздку до Великої Британії для спостереження за реагуванням на повінь та наказав армії кинути всі ресурси на операції з надання допомоги.
Доповнення
Пакистан займає восьме місце в Глобальному індексі кліматичних ризиків, складеному екологічною неурядовою організацією Germanwatch з країн, які вважаються найбільш вразливими до екстремальних погодних явищ, спричинених зміною клімату.
Раніше цього року більша частина країни була охоплена посухою та аномальною спекою.