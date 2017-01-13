Розенко: почти 20 тыс. украинских семей воспользовались отсрочкой оплаты коммунальных платежей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В настоящее время около 20 000 украинских семей воспользовались услугой отсрочки или разбивки оплаты коммунальных платежей на весь год. Об этом вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире "5 канала", передает УНН.
"Уже более 20 000 украинских семей воспользовались услугой отсрочки или разбивки зимних платежей на весь год", - сказал Розенко.
Как сообщал УНН, председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что монетизирована версия субсидий может заработать уже в апреле этого года.