П.Розенко: майже 20 тис. українських родин скористалися відтермінуванням оплати комунальних платежів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Наразі близько 20 тисяч українських сімей скористалися послугою відтермінування чи розбивки оплати комунальних платежів на весь рік. Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"Уже понад 20 тисяч українських родин скористалися послугою відтермінування або розбивки зимових платежів на весь рік", - сказав П.Розенко.
Як повідомляв УНН, голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв заявив, що монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні цього року.