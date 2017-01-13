П.Розенко: майже 20 тис. українських родин скористалися відтермінуванням оплати комунальних платежів

"Уже понад 20 тисяч українських родин скористалися послугою відтермінування або розбивки зимових платежів на весь рік", - сказав П.Розенко.

Як повідомляв УНН, голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв заявив, що монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні цього року.