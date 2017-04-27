П.Порошенко уволил посла Украины в Кыргызстане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике. Соответствующий указ№117 / 2017 размещен на сайте главы государства, передает УНН.
"Уволить Дорошенко Николая Петровича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике", - говорится в указе.
Напомним, 2 марта Президент Петр Порошенко принял верительные грамоты от послов Республики Кипр - Луиса Телемаха, Чешской Республики - Радека Матулы и Объединенных Арабских Эмиратов - Салема Али Аль-Каабе.