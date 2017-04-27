П.Порошенко звільнив посла України в Киргизстані
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці. Відповідний указ№117/2017 розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.
“Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці”, — йдеться в указі.
Нагадаємо, 2 березня Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Республіки Кіпр — Луіса Телемаху, Чеської Республіки — Радека Матули та Об’єднаних Арабських Еміратів — Салема Алі Аль-Каабі.