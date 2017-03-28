П.Порошенко с рабочим визитом посетит Мальту
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 29-30 марта осуществит рабочий визит в Республику Мальта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как отмечается, визит состоится по приглашению президента Европейской народной партии (ЕНП) Джозефа Доля.
Планируется, что П.Порошенко выступит на конгрессе ЕНП на тему "Будущее Европы", а также участие в расширенном саммите ЕНП.
Также Президент встретиться с руководством институтов Европейского Союза, в частности с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском и Президентом Европейского парламента Антонио Таяни, и лидерами ряда государств-членов Евросоюза.
Как сообщал УНН, П.Порошенко договорился с послами G7 и ЕС о продолжении давления на власти РФ.