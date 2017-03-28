П.Порошенко здійснить робочий візит до Мальти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко 29-30 березня здійснить робочий візит до Республіки Мальта, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, візит відбудеться на запрошення президента Європейської народної партії (ЄНП) Джозефа Доля.
Планується, що П.Порошенко виступить на конгресі ЄНП на тему “Майбутнє Європи”, а також участь у розширеному саміті ЄНП.
Також Президент зустінеться з керівництвом інституцій Європейського Союзу, зокрема з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском і Президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні, та лідерами низки держав-членів Євросоюзу.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко домовився із послами G7 та ЄС про продовження тиску на владу РФ.