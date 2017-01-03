П.Порошенко собирается развивать с США политическое и экономическое сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко собирается углублять всестороннее конструктивное сотрудничество с США в политической, экономической и гуманитарной сферах а также в сфере безопасности. Об этом Глава государства заявил по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Президент заверил в твердой настроенности Украины и в дальнейшем активно развивать отношения стратегического партнерства с США, направленные на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах а также в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
При этом П.Порошенко, как отмечается, поблагодарил "за неизменную двухпартийную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в сложные времена российской агрессии, когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые, собственно, заложили фундамент успеха и силы американского народа".
Напомним, П.Порошенко заявил, что США остаются надежным и стратегическим партнером Украины.