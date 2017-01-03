П.Порошенко збирається розвивати з США політичну і безпекову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко збирається поглиблювати всебічну конструктивну співпрацю з США у політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах. Про це Глава держави заявив з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною і США, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Президент запевнив у твердій налаштованості України й надалі активно розвивати відносини стратегічного партнерства зі США, спрямовані на поглиблення всебічного конструктивного співробітництва у політичній, безпековій, економічній та гуманітарній сферах", - йдеться у повідомленні.
При цьому П.Порошенко, як зазначається, особливо подякував "за незмінну двопартійну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України у складні часи російської агресії, коли українська держава захищає ключові принципи свободи та демократії, які власне заклали фундамент успіху та сили американської народу".
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що США залишаються надійним та стратегічним партнером України.