П.Порошенко заявил, что изоляционизм не является хорошей идеей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выступил против идеи изоляционизма, отметив, что сомневается в существовании другой альтернативы тому, что мир должен способствовать экономическому росту. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.
"Я уверен, что будущее наоборот стирает все барьеры в международной торговле. Это политика моей страны. Именно поэтому сразу после моего избрания (президентом - ред.) я подписал соглашение о ЗСТ с ЕС", - отметил Президент, подчеркнув положительные результаты от соглашения о свободной торговле с ЕС.
Также он напомнил, что недавно было подписано соглашение о свободной торговле Украины с Канадой.
"И сегодня с китайским лидером мы обсудили расширение нашего сотрудничества с Китаем, в том числе активизацию по обеспечению работы трогов-экономической комиссии, которая должна провести заседание в первой половине года. И мы достигли договоренности по очень практическим шагам, которые мы сделаем в ближайшем будущем для расширения сотрудничества между Украиной и Китаем", - добавил Президент.
"Поэтому я сомневаюсь, что есть какая-нибудь альтернатива тому, чтобы в мире был обеспечен экономический рост и изоляционизм - не очень хорошо, на мой взгляд", - отметил П.Порошенко.