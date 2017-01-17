П.Порошенко заявив, що ізоляціонізм не є хорошою ідеєю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко виступив проти ідеї ізоляціонізму, зазначивши, що сумнівається в існуванні іншої альтернативи тому, що світ має сприяти економічному зростанню. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg під час візиту до Давоса, передає УНН.
"Я впевнений, що майбутнє навпаки стирає всі бар'єри у міжнародній торгівлі. Це політика моєї країни. Саме тому відразу після мого обрання (Президентом - ред.) я підписав угоду про ЗВТ з ЄС", - зауважив Президент, підкресливши позитивні результати від угоди про вільну торгівлю з ЄС.
Також він нагадав, що нещодавно було підписано угоду про вільну торгівлю України з Канадою.
"І сьогодні з китайським лідером ми обговорили розширення нашої співпраці з Китаєм, у тому числі активізації щодо забезпечення роботи трогово-економічної комісії, яка має провести засідання у прешій половині року. І ми досягли домовленості щодо дуже практичних кроків, які ми зробимо у найближчому майбутньому для розширення співпраці між Україною і Китаєм", - додав Президент.
"Тому я сумніваюся, що є яка-небудь альтернатива тому, щоб у світі було забезпечено економічне зростання і ізоляціонізм - не є хорошою ідеєю, на мою думку", - зауважив П.Порошенко.