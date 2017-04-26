П.Порошенко пригласил А.Лукашенко посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил посетить Украину с официальным визитом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил глава государства по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Беларуси, передает УНН.
"Я хочу подтвердить, что я пригласил глубоко уважаемого господина Президента посетить Украину с официальным визитом. Предложение было принято", - сказал П.Порошенко.
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Далее, добавил Глава государства, президентские службы, министры и комиссии подготовят необходимые для подписания документы, способствующие расширению сотрудничества между Украиной и Беларусью.