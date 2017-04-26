П.Порошенко запросив О.Лукашенка відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив відвідати Україну з офіційним візитом Президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це заявив Глава держави за підсумками зустрічі з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Білорусі, передає УНН.
“Я хочу підтвердити, що я запросив глибоко поважного пана Президента відвідати Україну з офіційним візитом. Пропозиція була прийнята”, — сказав П.Порошенко.
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Далі, додав Глава держави, президентські служби, міністри та комісії підготують необхідні для підписання документи, що сприятимуть розширенню співробітництва між Україною та Білоруссю.