П.Порошенко предложил депутатам согласовать кандидатуры на должности членов ЦИК - депутат

"Если этот вопрос вызывает не консолидацию в зале, то Президент призвал руководителей фракций собраться у спикера и обсудить те кандидатуры, которые вносятся, и дать уже Президенту согласованный список. Для того, чтобы не устраивать эти никому не нужные политические бои", - отметила И.Луценко.

Депутат уточнила, что речь идет о том, чтобы фракции предложили Президенту список кандидатур в члены ЦИК, который будет поддержан в сессионном зале, а Президент только утвердит этот выбор.

"Он сказал: "я доверяю парламенту, я соглашусь с любым мнением. Но дайте и договоритесь между собой так, чтобы это было консолидировано, потому что страна нуждается в новой ЦИК", - сообщила И.Луценко.

Напомним, депутатам на этой неделе могут предложить выбрать новый состав ЦИК.