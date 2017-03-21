П.Порошенко запропонував депутатам погодити кандидатури на посади членів ЦВК - депутат

"Якщо це питання викликає не консолідацію в залі, то Президент закликав керівників фракцій зібратися у спікера і обговорити ті кандидатури, які вносяться, і дати вже Президенту узгоджений список. Для того, щоб не влаштовувати ці нікому не потрібні політичні бої", - зазначила І.Луценко.

Депутат уточнила, що йдеться про те, щоб фракції запропонували Президенту список кандидатур у члени ЦВК, який буде підтриманий у сесійній залі, а Президент лише затвердить цей вибір.

"Він сказав: "я довіряю парламенту, я погоджуся з будь-якою думкою. Але дайте і домовтесь між собою так, щоб це було консолідовано, тому що країна потребує нового ЦВК", - повідомила І.Луценко.

Нагадаємо, депутатам на цьому тижні можуть запропонувати обрати новий склад ЦВК.