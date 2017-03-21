П.Порошенко запропонував депутатам погодити кандидатури на посади членів ЦВК - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко запропонував депутатам погодити кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії. Про це у коментарі журналістам заявила народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Якщо це питання викликає не консолідацію в залі, то Президент закликав керівників фракцій зібратися у спікера і обговорити ті кандидатури, які вносяться, і дати вже Президенту узгоджений список. Для того, щоб не влаштовувати ці нікому не потрібні політичні бої", - зазначила І.Луценко.
Депутат уточнила, що йдеться про те, щоб фракції запропонували Президенту список кандидатур у члени ЦВК, який буде підтриманий у сесійній залі, а Президент лише затвердить цей вибір.
"Він сказав: "я довіряю парламенту, я погоджуся з будь-якою думкою. Але дайте і домовтесь між собою так, щоб це було консолідовано, тому що країна потребує нового ЦВК", - повідомила І.Луценко.
Нагадаємо, депутатам на цьому тижні можуть запропонувати обрати новий склад ЦВК.