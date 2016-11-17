П.Порошенко призвал ЕС завершить процесс предоставления безвиза Украине без промедления
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко призвал Европейский Союз завершить процесс предоставления безвизового режима без дальнейших проволочек. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства", - написал П.Порошенко и приветствовал принятое решение Совета ЕС на уровне послов относительно безвиза для Украины.
Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" о начале переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации с Украиной.