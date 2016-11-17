П.Порошенко призвал ЕС завершить процесс предоставления безвиза Украине без промедления

"Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства", - написал П.Порошенко и приветствовал принятое решение Совета ЕС на уровне послов относительно безвиза для Украины.

Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" о начале переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации с Украиной.