П.Порошенко закликав ЄС завершити процес надання безвізу Україні без зволікань

“Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання”, — написав П.Порошенко та привітав прийняте рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України.

Як повідомляв УНН, посли ЄС надали “зелене світло” про початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною.