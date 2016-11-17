П.Порошенко закликав ЄС завершити процес надання безвізу Україні без зволікань
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко закликав Європейський Союз завершити процес надання безвізового режиму без подальших зволікань. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання”, — написав П.Порошенко та привітав прийняте рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України.
Як повідомляв УНН, посли ЄС надали “зелене світло” про початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною.