П.Порошенко уполномочил Данилюка подписать письмо "Отказ от ограничений"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра финансов Александра Данилюка подписать письмо "Отказ от ограничений" для реализации проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины" Европейского инвестиционного банка. Соответствующее распоряжение № 265/2016-рп от 4 ноября 2016 обнародовано на сайте президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Уполномочить министра финансов Украины Данилюка Александра Александровича на подписание письма "Отказ от ограничений" для обеспечения реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта" чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины ", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил возглавить офис Уполномоченного по оказанию помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения в зоне проведения АТО Вадиму Свириденко, который принимал участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне.