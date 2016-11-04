П.Порошенко уполномочил Данилюка подписать письмо "Отказ от ограничений"

"Уполномочить министра финансов Украины Данилюка Александра Александровича на подписание письма "Отказ от ограничений" для обеспечения реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта" чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины ", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил возглавить офис Уполномоченного по оказанию помощи в реабилитации украинских военных, которые получили ранения в зоне проведения АТО Вадиму Свириденко, который принимал участие в ежегодном марафоне морских пехотинцев США в Вашингтоне.