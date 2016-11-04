П.Порошенко уповноважив О.Данилюка підписати листа "Відмова від обмежень"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра фінансів Олександра Данилюка підписати листа “Відмова від обмежень” для реалізації проекту “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України” Європейського інвестиційного банку. Відповідне розпорядження № 265/2016-рп від 4 листопада 2016 р. оприлюднено на сайті президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Уповноважити міністра фінансів України Данилюка Олександра Олександровича на підписання листа “Відмова від обмежень” для забезпечення реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проекту “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”, — сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запропонував очолити офіс Уповноваженого з надання допомоги в реабілітації українським військовими, що отримали поранення в зоні проведення АТО Вадиму Свириденку, який брав участь у щорічному марафоні морських піхотинців США у Вашингтоні.