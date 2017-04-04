П.Порошенко указом назначил И.Луценко своим представителем у ВР

"Назначить Луценко Ирину Степановну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в документе.

При этом предварительно Президент указом №96/2017 от 3 апреля освободил Артура Герасимова от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины.

Напомним, А.Герасимов избрали руководителем фракции БПП в Верховной Раде.