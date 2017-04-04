П.Порошенко указом назначил И.Луценко своим представителем у ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении народного депутата Ирины Луценко своим представителем в Верховной Раде. Об этом говорится в указе №97/2017 от 3 апреля, передает УНН.
"Назначить Луценко Ирину Степановну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в документе.
При этом предварительно Президент указом №96/2017 от 3 апреля освободил Артура Герасимова от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины.
Напомним, А.Герасимов избрали руководителем фракции БПП в Верховной Раде.