П.Порошенко указом призначив І.Луценко своїм представником у ВР

"Призначити Луценко Ірину Степанівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться у документі.

При цьому попередньо Президент указом №96/2017 від 3 квітня звільнив Артура Герасимова від виконання обов’язків Представника Президента України у Верховній Раді України.

Нагадаємо, А.Герасимова обрали керівником фракції БПП у Верховнй Раді.