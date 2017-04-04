П.Порошенко указом призначив І.Луценко своїм представником у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення народного депутата Ірини Луценко своїм представником у Верховній Раді. Про це йдеться в указі №97/2017 від 3 квітня, передає УНН.
"Призначити Луценко Ірину Степанівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться у документі.
При цьому попередньо Президент указом №96/2017 від 3 квітня звільнив Артура Герасимова від виконання обов’язків Представника Президента України у Верховній Раді України.
Нагадаємо, А.Герасимова обрали керівником фракції БПП у Верховнй Раді.